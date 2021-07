Scandalo Vaticano, Chaouqui: “Sistema che chiudeva porte a chi chiedeva trasparenza non c’è più” (Di sabato 3 luglio 2021) La richiesta di rinvio a giudizio del cardinale Angelo Becciu e di altre nove persone al termine dell’inchiesta sull’ investimento londinese nel palazzo di Sloane Avenue apre una nuova era in Vaticano. Ne è convinta Francesca Immacolata Chaouqui, già membro della Cosea in Vaticano, processata e condannata a 10 mesi per concorso in divulgazione di documenti riservati nell’ambito di Vatileaks. “Ho pagato un prezzo alto, forse il più alto di tutti – osserva all’Adnkronos la pierre – ma rifarei tutto per aiutare il Papa nella strada della trasparenza. Oggi finisce l’era delle porte in faccia che anche Cosea ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 luglio 2021) La richiesta di rinvio a giudizio del cardinale Angelo Becciu e di altre nove persone al termine dell’inchiesta sull’ investimento londinese nel palazzo di Sloane Avenue apre una nuova era in. Ne è convinta Francesca Immacolata, già membro della Cosea in, processata e condannata a 10 mesi per concorso in divulgazione di documenti riservati nell’ambito di Vatileaks. “Ho pagato un prezzo alto, forse il più alto di tutti – osserva all’Adnkronos la pierre – ma rifarei tutto per aiutare il Papa nella strada della. Oggi finisce l’era dellein faccia che anche Cosea ...

