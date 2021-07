Santa Maria Capua Vetere, altre 25 sospensioni tra dipendenti e dirigenti. E a Roma spunta uno striscione: «Mele marce? Abbattiamo l’albero» (Di sabato 3 luglio 2021) La spedizione punitiva contro i detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere continua a lasciare strascichi nel mondo penitenziario italiano. Dopo la sospensione ordinata dal ministero della Giustizia di 52 dipendenti, arrivano 25 nuovi provvedimenti nei confronti di altre persone coinvolte nei pestaggi e nei tentativi di insabbiamento dell’accaduto. Tra loro, ci sono anche i due vicedirettori della casa circondariale e il vicecomandante della polizia penitenziaria. I fatti dello scorso 6 aprile 2020, assurti alle cronache oltre un anno dopo, hanno innescato, poi, un clima di odio nei ... Leggi su open.online (Di sabato 3 luglio 2021) La spedizione punitiva contro i detenuti del carcere dicontinua a lasciare strascichi nel mondo penitenziario italiano. Dopo la sospensione ordinata dal ministero della Giustizia di 52, arrivano 25 nuovi provvedimenti nei confronti dipersone coinvolte nei pestaggi e nei tentativi di insabbiamento dell’accaduto. Tra loro, ci sono anche i due vicedirettori della casa circondariale e il vicecomandante della polizia penitenziaria. I fatti dello scorso 6 aprile 2020, assurti alle cronache oltre un anno dopo, hanno innescato, poi, un clima di odio nei ...

