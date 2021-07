Paolo Beldì, è morto il regista di Quelli che il calcio (Di sabato 3 luglio 2021) Paolo Beldì è stato trovato morto nella sua casa di Magognino: lo storico regista di Quelli che il calcio avrebbe compiuto 67 anni l'11 luglio. Paolo Beldì è stato trovato morto il 3 luglio 2021 nella sua casa di Magognino: il regista di trasmissioni storiche come Quelli che il calcio e di 3 edizioni del Festival di Sanremo avrebbe compiuto 67 anni l'11 luglio. La notizia è stata diffusa da La Stampa. Il regista, stando a quanto riportato dal quotidiano torinese, sarebbe ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 luglio 2021)è stato trovatonella sua casa di Magognino: lo storicodiche ilavrebbe compiuto 67 anni l'11 luglio.è stato trovatoil 3 luglio 2021 nella sua casa di Magognino: ildi trasmissioni storiche comeche ile di 3 edizioni del Festival di Sanremo avrebbe compiuto 67 anni l'11 luglio. La notizia è stata diffusa da La Stampa. Il, stando a quanto riportato dal quotidiano torinese, sarebbe ...

Advertising

acffiorentina : La Società viola esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Paolo Beldì, grandissimo tifoso e amico di F… - RaiCultura : Addio a Paolo Beldì. Il regista televisivo ci ha lasciato all'età di 66 anni. Noto per aver lavorato a programmi di… - Corriere : ?? Addio a Paolo Beldì, regista di 'Mai dire Banzai', 'Quelli che il calcio' e del Festival di Sanremo di Fabio Fazi… - FabioCaravello : Non esistevano ancora le pay tv e il vedo-non vedo di Quelli che il calcio era un po' come i nudi della commedia se… - SanremoAncheNoi : . @RaiCultura: 'Addio a Paolo Beldì. Il regista televisivo ci ha lasciato all'età di 66 anni. Noto per aver lavorat… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Beldì Trovato morto in casa il regista novarese Paolo Beldì Sua la firma di molti fortunati programmi televisivi, da "Quelli che il calcio" a tre edizioni del "Festival di Sanremo". - - > morto Paolo Beldì, regista dei dettagli: ha firmato programmi cult di Fazio a Celentano Il regista Paolo Beldì si è spento venerdì sera all'improvviso nella sua casa di montagna a Magognino, una frazione di Stresa (provincia del Verbano - Cusio - Ossola). Avrebbe compiuto 67 anni il prossimo 11 ...

All'Alpe di Mera la conclusione della stagione con il 'Memorial Alberto Beldì': tutti i risultati NEVEITALIA.IT Sua la firma di molti fortunati programmi televisivi, da "Quelli che il calcio" a tre edizioni del "Festival di Sanremo". - - >