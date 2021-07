(Di sabato 3 luglio 2021) Sono 101 iche sono stati imbarcati sul traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle. A disporre il nuovo trasferimento del gruppo ospite dell'diè stata la Prefettura di Agrigento L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

zazoomblog : Migranti: trasferiti 101 da hotspot Lampedusa ma ne restano ancora 425 - #Migranti: #trasferiti #hotspot - FirenzePost : Migranti: trasferiti 101 da hotspot Lampedusa, ma ne restano ancora 425 - ANSA_med : Migranti: trasferiti 101 da hotspot a Lampedusa, restano 425. | #ANSA - GDS_it : Mini sbarco a #Lampedusa, 12 tunisini soccorsi e trasferiti sull'isola - LoredanaNavarra : RT @autocostruttore: Hotspot di Lampedusa ancora in tilt, trasferiti solo 101 migranti Lasciateli tutti sull'isola, se lo meritano i Lamped… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti trasferiti

Giornale di Sicilia

La polizia, intanto, ha trasferito altri 40- già sottoposti a tampone rapido anti - Covid e alle procedure di identificazione - sulla nave quarantena Aurelia che è attraccata a Cala Pisana.La Prefettura sta inoltre pianificando l'imbarco - che dovrebbe avvenire in giornata - sulla nave quarantena Aurelia di altri 40. Per il terzo giorno consecutivo, dopo il naufragio ...Sono 101 i migranti che sono stati imbarcati sul traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle. A disporre il nuovo trasferimento del gruppo ospite dell'hotspot di Lampedusa è ...Notte di sbarchi a Lampedusa. Sono 256 i migranti approdati sull'isola siciliana, dove a breve arriveranno anche i 48 superstiti dell'ennesimo tragico naufragio avvenuto fra Lampedusa ...