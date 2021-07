(Di sabato 3 luglio 2021) Ledei 9(10 secondo l'Unicef) deldello scorso 30 giugno, fra Lampedusa e l'isolotto di Lampione, sono state. Dall'alba di oggi, non ci sono più - nel tratto di ...

Advertising

SiciliaTV : Sono state sospese le ricerche dei 9 dispersi, 10 secondo l'Unicef, del naufragio dello scorso 30... #dispersi… - Lotus3Patrizia3 : RT @AnsaSicilia: Migranti: sospese le ricerche dei dispersi nel naufragio. Avvenuto fra Lampedusa e l'isolotto Lampione il 30 giugno scorso… - AnsaSicilia : Migranti: sospese le ricerche dei dispersi nel naufragio. Avvenuto fra Lampedusa e l'isolotto Lampione il 30 giugno… - FrancescComito : #BREAKING ???Sospese le ricerche da parte delle autorità italiane dei migranti dispersi nel naufragio di qualche gi… - ilSicilia : #Cronaca #Lampedusa Lampedusa, migranti dispersi nel naufragio: sospese le ricerche -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti sospese

Agenzia ANSA

Le ricerche dei 9 dispersi (10 secondo l'Unicef) del naufragio dello scorso 30 giugno, fra Lampedusa e l'isolotto di Lampione, sono state. Dall'alba di oggi, non ci sono più - nel tratto di mare dove si è verificata la tragedia - le motovedette della Capitaneria, Guardia di finanza e Carabinieri. Le 72 ore, tempo durante il ...Al centro della visita il tavolo con la minoranza slovena , ma non è mancato un focus sugli arrivi deidalla rotta balcanica . Al suo arrivo, Scalfarotto ha incontrato il Prefetto di Trieste,...AGRIGENTO – Le ricerche dei 9 dispersi (10 secondo l’Unicef) del naufragio dello scorso 30 giugno, fra Lampedusa e l’isolotto di Lampione, sono state sospese. Dall’alba di oggi, non ci sono più – nel ...Le ricerche dei 9 dispersi (10 secondo l'Unicef) del naufragio dello scorso 30 giugno, fra Lampedusa e l'isolotto di Lampione, sono state sospese.