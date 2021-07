L'idea di Italia Viva: 'Sostituire il ddl Zan con quello Scalfarotto e porre la fiducia' (Di sabato 3 luglio 2021) E' partita dal capogruppo di Italia Viva in Senato, Davide Faraone, l'idea di Sostituire il ddl Zan con la legge Scalfarotto chiedendo, in un secondo momento, la fiducia alla Camera. "Facciamo un ... Leggi su globalist (Di sabato 3 luglio 2021) E' partita dal capogruppo diin Senato, Davide Faraone, l'diil ddl Zan con la leggechiedendo, in un secondo momento, laalla Camera. "Facciamo un ...

SimonaMalpezzi : Salvini e la Lega mostrano la loro vera natura firmando l’alleanza anti UE con Orban, Le Pen e i sovranisti. Uno sc… - XFactor_Italia : Oggi in molte città si scende in strada per celebrare e promuovere un’idea di mondo, e di società: inclusiva, accog… - Mirta63588701 : @Lega_gruppoID Salvini e la Lega mostrano la loro vera natura firmando l’alleanza anti UE con Orban, Le Pen e i sov… - MariellaLoi : Ue: Fitto e Fidanza,dibattere su idea di Europa delle patrie - ECR-Fratelli d'Italia in Europa - Minutza2 : RT @sarabanda_: Il ddl Zan é morto: Italia Viva propone modifiche al testo che andrà al Senato la prossima settimana (cioè si sfila), dopo… -