Lega Pro, l'ultima promossa è l'ACR Messina. Vinto il duello con i "cugini" (Di sabato 3 luglio 2021) Sarà l'ACR Messina a disputare il prossimo campionato di Serie C. Il club giallorosso, guidato dal tecnico Raffaele Novelli, torna così nel calcio professionistico a quattro anni i distanza dall'ultima volta. l'ACR si è aggiudicato il testa a testa contro i concittadini dell'FC Messina, che ha chiuso la regular season con due punti di ritardo. Decisivo il 3-1 con il Sant'Agata, determinante per il salto di categoria. Si conclude quindi la regoular season in Serie D, nel girone H, che era stato costretto a svariati rinvii a causa di diversi casi Covid. Foto: Logo ACR Messina

