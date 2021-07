La sondaggista Ghisleri: "Un ipotetico partito di Conte si attesterebbe al 10.5%" (Di sabato 3 luglio 2021) AGI - Nei 5 Stelle “esiste ancora quella base che crede nella partecipazione diretta, quella forza dal basso che ha stimolato l'opinione pubblica proprio grazie a Beppe Grillo, tuttavia oggi gli elettori pentastellati chiedono di tradurre in una o due opzioni politiche pragmatiche la linea Conte e la linea Grillo”, spiega su La Stampa l'analista dei sondaggi Alessandra Ghisleri. Tuttavia nelle intenzioni di voto “il Movimento 5 Stelle passa dal 16.2% di due settimane fa al 14.5% di oggi”. Però, “nell'ipotesi ad oggi solo artificiosa di un possibile partito personale di Giuseppe Conte – rileva Ghisleri – ... Leggi su agi (Di sabato 3 luglio 2021) AGI - Nei 5 Stelle “esiste ancora quella base che crede nella partecipazione diretta, quella forza dal basso che ha stimolato l'opinione pubblica proprio grazie a Beppe Grillo, tuttavia oggi gli elettori pentastellati chiedono di tradurre in una o due opzioni politiche pragmatiche la lineae la linea Grillo”, spiega su La Stampa l'analista dei sondaggi Alessandra. Tuttavia nelle intenzioni di voto “il Movimento 5 Stelle passa dal 16.2% di due settimane fa al 14.5% di oggi”. Però, “nell'ipotesi ad oggi solo artificiosa di un possibilepersonale di Giuseppe– rileva– ...

