Inghilterra batte Ucraina 4-0 e sfiderà in semifinale la Danimarca 2-1 alla Repubblica Ceca

In semifinale, come detto, l'Inghilterra ha appuntamento con la Danimarca mercoledì 7 luglio a Wembley che nel pomeriggio ha battuto la Repubblica Ceca per 2 a 1. L'altra semifinale, come si sa, verrà disputata, sempre a Wembley, martedì 6 luglio, fra Italia e Spagna

