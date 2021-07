Il piano di Draghi per le nomine Rai | ecco come gestirà gli “appetiti” dei partiti

(Di sabato 3 luglio 2021) La settimana prossima dovrebbe essere quella decisiva per lein Rai. Il Parlamento dovrebbe eleggere i suoi membri nel Cda , due la Camera e due il Senato. La crisi potentissima dei 5 Stelle potrebbe però mettere in discussione gli accordi, già fragili di per sé. Il candidato dei pentastellati è,già anticipato da TPI nelle scorse settimane, l’avvocato Di Majo, ma ora dalle parti dei grillini non si è più sicuri che abbia i voti necessari. Anche nel Pd la situazione non è chiara: Stefania Bria potrebbe essere scalzata all’ultimo momento da Stefano Menichini. Tranquilla la designazione di Rossi per la Meloni e abbastanza tranquilla la conferma ...

...che modo verranno utilizzate le risorse che non andranno al fondo perduto per grandi imprese? Il governoha deciso di dirottare le risorse che sarebbero state utilizzate nell'ambito del...... rientrano nelcashless , il progetto per la riduzione dell'utilizzo del contante avviato dal governo Conte bis. Il governoperò sembra non avere alcuna intenzione di seguire la strada ...La settimana prossima dovrebbe essere quella decisiva per le nomine in Rai. Il Parlamento dovrebbe eleggere i suoi membri nel Cda , due la Camera e due il Senato. La crisi potentissima dei 5 Stelle po ...Draghi sta riscrivendo il Recovery Fund: 82 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni e 127 miliardi in prestiti. Ma se da un lato Draghi e i suoi consiglieri scrivono e riscrivono il piano nazional ...