Il governatore del Rio Grande do Sul: 'Sono gay e ne sono orgoglioso' (Di sabato 3 luglio 2021) Un passo avanti in una società nella quale l'omofobia è ancora molto presente: Eduardo Leite, governatore dello Stato brasiliano Rio Grande do Sul, molto critico con il presidente Jair Bolsonaro e ... Leggi su globalist (Di sabato 3 luglio 2021) Un passo avanti in una società nella quale l'omofobia è ancora molto presente: Eduardo Leite,dello Stato brasiliano Riodo Sul, molto critico con il presidente Jair Bolsonaro e ...

Advertising

repubblica : Regione Puglia, Banfi con Arbore e Al Bano nominati nel collegio dei 45 esperti del governatore - Agenzia_Ansa : In Campania resta obbligatorio l'uso delle mascherine all'aperto 'in ogni situazione in cui non possa essere garant… - globalistIT : - cronachelucane : BANFI, ARBORE E AL BANO NOMINATI “ESPERTI” - Faranno parte del collegio del governatore Emiliano. L'incarico dura c… - Antonio06524858 : @LegaSalvini Beati voi legaioli che non capite un cazzo... “La firma della madre di Fontana usata per aprire il co… -