Huawei non si arrende e va a caccia di talenti in Europa e Canada (Di sabato 3 luglio 2021) “Il 2021 e il 2022 saranno i due anni più critici e impegnativi per Huawei per cercare la sopravvivenza e lo sviluppo strategico. Il talento è la chiave decisiva”. Così ha detto Ren Zhengfei, fondatore del colosso cinese, secondo la trascrizione di un discorso interno rivelata da Nikkei Asia. Parole che sembrano confermare quanto scriviamo ormai da mesi su queste pagine. In particolare, dalla pubblicazione del suo rapporto sull’attività 2020, il primo dopo le sanzioni di Donald Trump (che Joe Biden non appare intenzionato a rimuovere), e dei numeri del primo trimestre 2021 (fatturato in calo del 16,5%). In quest’ultima occasione il presidente del gruppo Eric Xu spiegava ... Leggi su formiche (Di sabato 3 luglio 2021) “Il 2021 e il 2022 saranno i due anni più critici e impegnativi perper cercare la sopravvivenza e lo sviluppo strategico. Il talento è la chiave decisiva”. Così ha detto Ren Zhengfei, fondatore del colosso cinese, secondo la trascrizione di un discorso interno rivelata da Nikkei Asia. Parole che sembrano confermare quanto scriviamo ormai da mesi su queste pagine. In particolare, dalla pubblicazione del suo rapporto sull’attività 2020, il primo dopo le sanzioni di Donald Trump (che Joe Biden non appare intenzionato a rimuovere), e dei numeri del primo trimestre 2021 (fatturato in calo del 16,5%). In quest’ultima occasione il presidente del gruppo Eric Xu spiegava ...

Advertising

letixj4 : @EatingWithNjall In realtà nessuno, perché avendo il nuovo huawei ho Twitter che fa schifo e non posso attivare notifiche - MaurizioMurgia : HUAWEI MediaPad M5 Lite, non un compromesso, ma tante possibilità a 'buon mercato' - MaurizioMurgia : HUAWEI MediaPad M5 Lite, è un tablet con un classico display da 10.1', La RAM da 3 GB non eccelle per prestazioni,… - evyna : HUAWEI MediaPad M5 Lite, non un compromesso, ma tante possibilità a “buon mercato” - Massimi88055983 : @Guardareavanti1 @AzzurraBarbuto Sarà una cazzata, ma non era mai successo che venisse censurato il presidente degl… -