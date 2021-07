F1 GP Austria 2021: Sainz, Bottas e Vettel sotto investigazione (Di sabato 3 luglio 2021) La griglia di partenza del Gran Premio di Austria 2021 di Formula 1 potrebbe essere destinata a cambiare in corsa. Come reso noto dalla Fia, infatti, Carlos Sainz e Valtteri Bottas sono attualmente sotto investigazione per guida eccessivamente lenta in curva 9 e 10 durante le qualifiche. Risulta sotto investigazione, inoltre, anche Sebastian Vettel per lo scontro rischiato con Alonso a causa di un errore del tedesco dell’Aston Martin. Nelle prossime ore sapremo se e quali provvedimenti verranno presi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) La griglia di partenza del Gran Premio didi Formula 1 potrebbe essere destinata a cambiare in corsa. Come reso noto dalla Fia, infatti, Carlose Valtterisono attualmenteper guida eccessivamente lenta in curva 9 e 10 durante le qualifiche. Risulta, inoltre, anche Sebastianper lo scontro rischiato con Alonso a causa di un errore del tedesco dell’Aston Martin. Nelle prossime ore sapremo se e quali provvedimenti verranno presi. SportFace.

