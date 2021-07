CIV SBK, Imola: cinque su cinque per Michele Pirro (Di sabato 3 luglio 2021) Dopo aver firmato la pole posititon , prosegue con una grande vittoria in Gara 1 il weekend trionfale di Michele Pirro nel CIV Superbike a Imola , su un tracciato in cui gli mancava la vittoria dal ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 3 luglio 2021) Dopo aver firmato la pole posititon , prosegue con una grande vittoria in Gara 1 il weekend trionfale dinel CIV Superbike a, su un tracciato in cui gli mancava la vittoria dal ...

Ultime Notizie dalla rete : CIV SBK SBK, minor spesa, simil resa: moto del CIV (quasi) al pari del Mondiale L'argomento non è nuovo, ma rimane attuale. Il confronto tra le prestazioni della SBK iridata con quelle espresse dalle moto iscritte al CIV Superbike tiene banco, soprattutto da quando la serie tricolore ha introdotto la gestione elettronica MoTec , unica per tutti i team iscritti ...

