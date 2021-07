Bonus Bancomat 2021 introduce molte novità e agevolazioni per il digitale che magari non conosci ancora (Di sabato 3 luglio 2021) Il Bonus Bancomat sarà fondamentale per far aumentare le spese tracciabili, ma favorisce anche i negozianti con un credito d’imposta che arriva fino al 100%. Bonus Bancomat, tutte le nuove agevolazioni (foto Adobestock)L’attuale governo ha preso atto che l’iniziativa Cashback, che avrebbe dovuto incentivare l’utlizzo della moneta elettronica, non ha dato i risultati sperati. Bancomat e carte di credito sono stati utilizzati dai “soliti noti”, anche con qualche abuso. Sono rimasti invece i limiti di chi non vuole separarsi dall’abitudine alle banconote e, dall’altro lato, di chi preferisce ... Leggi su computermagazine (Di sabato 3 luglio 2021) Ilsarà fondamentale per far aumentare le spese tracciabili, ma favorisce anche i negozianti con un credito d’imposta che arriva fino al 100%., tutte le nuove(foto Adobestock)L’attuale governo ha preso atto che l’iniziativa Cashback, che avrebbe dovuto incentivare l’utlizzo della moneta elettronica, non ha dato i risultati sperati.e carte di credito sono stati utilizzati dai “soliti noti”, anche con qualche abuso. Sono rimasti invece i limiti di chi non vuole separarsi dall’abitudine alle banconote e, dall’altro lato, di chi preferisce ...

