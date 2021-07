Accusato di stalking, viola divieto di dimora: arrestato 65enne sannita (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – I Carabinieri della Stazione di Baselice, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno arrestato un 65enne del posto dando esecuzione ad un ordine di sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari emesso dal Tribunale di Benevento su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il provvedimento è scaturito dagli accertamenti effettuati dai militari dell’Arma, i quali hanno documentato che l’uomo aveva violato in più occasioni la misura cautelare del divieto di dimora nel proprio comune, a cui era già sottoposto, poiché indagato ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – I Carabinieri della Stazione di Baselice, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hannoundel posto dando esecuzione ad un ordine di sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari emesso dal Tribunale di Benevento su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il provvedimento è scaturito dagli accertamenti effettuati dai militari dell’Arma, i quali hanno documentato che l’uomo avevato in più occasioni la misura cautelare deldinel proprio comune, a cui era già sottoposto, poiché indagato ...

