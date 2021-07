(Di venerdì 2 luglio 2021) Denisil match contro Andy(6-4, 6-2, 6-2) e conquista il pass per glidi finale del torneo di. Nessun problema per il canadese che, dopo quattro game concessi all’avversario nel primo set, ne concede solamente altri quattro nei restanti due parziali. Agliaffronterà lo spagnolo Roberto Bautista-Agut che nel secondo turno ha sconfitto Koepfer. IL TABELLONE IL MONTEPREMI Match subito in salita perche perde il servizio nel terzo e nel quinto gioco del primo set (4-1). ...

Advertising

SuperTennisTv : #2luglio 2001: il 19enne Roger elimina Sampras al 4° turno di #Wimbledon. #1luglio 2021: il quasi 40enne Roger è… - Gazzetta_it : Wimbledon Djkovic facile agli ottavi, ma che battibecchi con il pubblico! - Sport_Fair : Niente da fare per #Murray al cospetto di #Shapovalov Il canadese distrugge il britannico in tre set a #Wimbledon… - sportface2016 : #Wimbledon 2021 #Shapovalov domina #Murray e raggiunge gli ottavi - zazoomblog : Pronostici Wimbledon 2021 sabato 3 e domenica 4 luglio (singole partite) - #Pronostici #Wimbledon #sabato -

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon 2021

Una vittoria che permette al canadese di accedere così agli ottavi di finale di, dove se la vedrà con Roberto Bautista - Agut che nel pomeriggio ha steso senza problemi il tedesco Koepfer ...Roger Federer, attualmente impegnato in questi giorni al torneo di, si è complimentato attraverso i social con la sua Nazionale per lo splendido cammino fatto a Euro 2020 dopo l'...Finisce il sogno di Andy Murray a Wimbledon, lo scozzese non riesce a superare lo scoglio del terzo turno e si arrende nettamente a Denis Shapovalov. Un match mai in discussione quello disputato sul C ...Denis Shapovalov domina il match contro Andy Murray (6-4, 6-2, 6-2) e conquista gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon 2021.