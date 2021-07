Variante Delta, rischio aumento contagi dopo partita in Italia? L’opinione di Matteo Bassetti a iNews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Guardare Belgio – Italia all’aperto e in caso di vittoria, festeggiare, secondo Matteo Bassetti, non è molto rischioso: “Bisogna assolutamente fare attenzione, perché il rischio c’è, ma è basso. L’Italia sta ripartendo e dobbiamo dare messaggi ottimisti”, dice il direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova. LEGGI ANCHE: Voto comitato direttivo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Guardare Belgio –all’aperto e in caso di vittoria, festeggiare, secondo, non è moltoso: “Bisogna assolutamente fare attenzione, perché ilc’è, ma è basso. L’sta ripartendo e dobbiamo dare messaggi ottimisti”, dice il direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova. LEGGI ANCHE: Voto comitato direttivo L'articolo proviene da Inews.it.

