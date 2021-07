Variante Delta: il parere dell’Ema sull’efficacia dei vaccini (Di venerdì 2 luglio 2021) La rapida diffusione della Variante Delta continua a preoccupare tutti i Paesi del mondo: il capo della strategia vaccinale dell’Ema, Marco Cavalieri, ha fatto chiarezza sull’efficacia dei vaccini. Credit: Antonio Masiello/Getty ImagesSecondo le previsioni del mondo scientifico la Variante Delta del Covid-19 diventerà presto la mutazione predominante in tutta Europa. La sua rapida diffusione ha già messo in allerta le autorità sanitarie mondiali: stando agli studi preliminari condotti finora la temuta variazione del virus si rivela essere più contagiosa delle altre, anche ... Leggi su ck12 (Di venerdì 2 luglio 2021) La rapida diffusione dellacontinua a preoccupare tutti i Paesi del mondo: il capo della strategia vaccinale, Marco Cavalieri, ha fatto chiarezzadei. Credit: Antonio Masiello/Getty ImagesSecondo le previsioni del mondo scientifico ladel Covid-19 diventerà presto la mutazione predominante in tutta Europa. La sua rapida diffusione ha già messo in allerta le autorità sanitarie mondiali: stando agli studi preliminari condotti finora la temuta variazione del virus si rivela essere più contagiosa delle altre, anche ...

Advertising

pietroraffa : ??+ Vaccini: Ema, con due dosi protetti contro variante Delta ++ - Agenzia_Ansa : 'Con due dosi di vaccino si è protetti contro la variante Delta', lo sostiene l'Agenzia europea del farmaco. Avanti… - RegioneLazio : Ricordiamo ai tifosi provenienti dall'estero per la partita del 3 luglio a Roma, Inghilterra??????????????-Ucraina???? che è… - LallaM40589392 : RT @Signorasinasce: Il #Covid si sta diffondendo in #Africa a un ritmo da record con la variante Delta che prende sempre più piede: sono se… - m1marisa : RT @LaVeritaWeb: Morte otto donne, una era incinta. Il sindaco protesta con Draghi.Un carabiniere in servizio coi migranti contrae la varia… -