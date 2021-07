Twitter sta pensando di mostrare alcuni tweet solo agli “amici fidati” (Di venerdì 2 luglio 2021) L’app sta studiando anche la possibilità di escludere alcune parole o frasi dalle risposte a un proprio tweet e l’opzione di twittare con diversi “personaggi” da un unico account a seconda del contesto (foto: Unsplash)Tra non molto potremmo avere la possibilità di scrivere dei tweet rivolti solo ad alcuni “amici fidati”, scelti da noi utenti. Il social di microblogging sta infatti pensando a nuove funzionalità e ha condiviso alcuni design sui quali lavorerà in futuro. L’opzione “amici fidati” consentirebbe ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) L’app sta studiando anche la possibilità di escludere alcune parole o frasi dalle risposte a un proprioe l’opzione di twittare con diversi “personaggi” da un unico account a seconda del contesto (foto: Unsplash)Tra non molto potremmo avere la possibilità di scrivere deirivoltiad”, scelti da noi utenti. Il social di microblogging sta infattia nuove funzionalità e ha condivisodesign sui quali lavorerà in futuro. L’opzione “” consentirebbe ...

Advertising

OfficialASRoma : Sta arrivando - FranckRibery : La mia esperienza a Firenze purtroppo sta volgendo al termine. Mi sono sempre sentito pienamente a mio agio all’int… - ZZiliani : L’EROE DEL GIORNO: GABRIELE #GRAVINA * Presidente @FIGC * Note particolari: uomo tutto d’un pezzo. * Frasi celebri:… - bcjtny : quanto mi sta sul cazzo - G_sFreakShow : RT @Irene__horan: A me dispiace per gli Holivia. Cè sti qua stanno a far uscire 727363783873 foto di loro due, ma intanto esce una nuova pr… -