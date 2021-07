Tutti titolari tranne Alex Meret (Di venerdì 2 luglio 2021) Quella frase si era trasformata subito in verbo. Anche perché a pronunciarla per primo era stato Roberto Mancini. "L’Italia ha 26 titolari", aveva giurato pubblicamente il cittì. E Tutti avevano applaudito. La successiva evangelizzazione era stata portata avanti prima da Chiesa e Spinazzola, poi via via da Tutti gli altri. Perché nessuna verità è più forte di una bugia bianca ripetuta in continuazione. Il problema è che le scritture apocrife suggeriscono una realtà leggermente diversa. In quel gruppo di titolari ce n’è uno destinato a non diventarlo mai. Salvo eventi socio politici o catastrofali. Le prove empiriche sono ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Quella frase si era trasformata subito in verbo. Anche perché a pronunciarla per primo era stato Roberto Mancini. "L’Italia ha 26", aveva giurato pubblicamente il cittì. Eavevano applaudito. La successiva evangelizzazione era stata portata avanti prima da Chiesa e Spinazzola, poi via via dagli altri. Perché nessuna verità è più forte di una bugia bianca ripetuta in continuazione. Il problema è che le scritture apocrife suggeriscono una realtà leggermente diversa. In quel gruppo dice n’è uno destinato a non diventarlo mai. Salvo eventi socio politici o catastrofali. Le prove empiriche sono ...

