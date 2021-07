Tiro a volo, Coppa del Mondo 2021: Jessica Rossi e Mauro De Filippis vincono nel Mixed Team di trap (Di venerdì 2 luglio 2021) A Osijek risuona l’inno italiano, con “vista” sulle Olimpiadi di Tokyo. Nel Mixed Team di trap infatti, contest che ha chiuso la quarta tappa della Coppa del Mondo 2021 e che farà parte della kermesse nipponica fra qualche settimana, Jessica Rossi e Mauro De Filippis si sono presi la vittoria al termine di una finale palpitante. Sbriciolando 40 dei 50 piattelli a disposizione infatti, gli azzurri hanno superato di misura la coppia russa costituita da Daria Semianova e Alexey Alipov, “fermatasi” a quota 39/50; in un duello ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) A Osijek risuona l’inno italiano, con “vista” sulle Olimpiadi di Tokyo. Neldiinfatti, contest che ha chiuso la quarta tappa delladele che farà parte della kermesse nipponica fra qualche settimana,Desi sono presi la vittoria al termine di una finale palpitante. Sbriciolando 40 dei 50 piattelli a disposizione infatti, gli azzurri hanno superato di misura la coppia russa costituita da Daria Semianova e Alexey Alipov, “fermatasi” a quota 39/50; in un duello ...

