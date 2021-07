The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ha un nuovo trailer tutto sulle feature migliorate (Di venerdì 2 luglio 2021) The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD sta per arrivare su Nintendo Switch e la grande N per l'occasione ha pubblicato un nuovo trailer che mostra tutti i miglioramenti alle funzionalità del gioco. Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato stampa completo. I giocatori potranno presto assistere alle origini della Spada Suprema quando The Legend of Zelda: Skyward Sword HD verrà lanciato su Nintendo Switch il 16 luglio. Questa avventura classica arriva su Nintendo Switch non solo in versione potenziata, con comandi di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 luglio 2021) TheOfHD sta per arrivare su Nintendo Switch e la grande N per l'occasione ha pubblicato unche mostra tutti i miglioramenti alle funzionalità del gioco. Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato stampa completo. I giocatori potranno presto assistere alle origini della Spada Suprema quando TheofHD verrà lanciato su Nintendo Switch il 16 luglio. Questa avventura classica arriva su Nintendo Switch non solo in versione potenziata, con comandi di ...

Advertising

ReTwitStorm_ita : The #Legend of #Zelda #Skyward #Sword HD: Un #Nuovo #Trailer #Svela varie funzionalità migliorate… - misteruplay2016 : The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ha un nuovo trailer tutto sulle feature migliorate - Nerdmovieprod : The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, guarda il trailer con i miglioramenti #NintendoSwitch #SkywardSwordHd #zelda - AkibaGamers : Nintendo ha rilasciato un trailer dedicato alle nuove funzionalità che verranno introdotte in The Legend of Zelda:… - nicorobin4444 : RT @NintendoHall: The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, pubblicati nuovi video commercial sul titolo -