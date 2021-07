Solidarietà: caso Malika, Codacons annuncia esposto a procura Firenze (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - Dopo la 'querelle' che lo aveva già visto contrapposto a Fedez sulla raccolta fondi avviata dal rapper sulla piattaforma GofundMe insieme alla moglie Chiara Ferragni, il Codacons torna ora a rivolgersi alla magistratura in relazione alla nuova vicenda che vede coinvolta la giovane toscana Malika Chalhy, chiamando i giudici a pronunciarsi sulla possibile fattispecie di truffa aggravata. "Dallo scorso anno abbiamo iniziato una battaglia contro le raccolte fondi ingannevoli e poco trasparenti, come quella promossa da Fedez e che ha portato ad una sanzione da parte dell'Antitrust per commissioni occulte -dice in una nota ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - Dopo la 'querelle' che lo aveva già visto contrapposto a Fedez sulla raccolta fondi avviata dal rapper sulla piattaforma GofundMe insieme alla moglie Chiara Ferragni, iltorna ora a rivolgersi alla magistratura in relazione alla nuova vicenda che vede coinvolta la giovane toscanaChalhy, chiamando i giudici a pronunciarsi sulla possibile fattispecie di truffa aggravata. "Dallo scorso anno abbiamo iniziato una battaglia contro le raccolte fondi ingannevoli e poco trasparenti, come quella promossa da Fedez e che ha portato ad una sanzione da parte dell'Antitrust per commissioni occulte -dice in una nota ...

