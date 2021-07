Saldi: Fismo confesercenti - swg,spesa 285 euro a famiglia (Di venerdì 2 luglio 2021) Saldi estivi in partenza in quasi tutta Italia. Dopo l'avvio anticipato della Sicilia, sabato 3 luglio le vendite di fine stagione estive prenderanno il via in altre 16 regioni italiane. A fare ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021)estivi in partenza in quasi tutta Italia. Dopo l'avvio anticipato della Sicilia, sabato 3 luglio le vendite di fine stagione estive prenderanno il via in altre 16 regioni italiane. A fare ...

Advertising

fisco24_info : Saldi: Fismo confesercenti-swg,spesa 285 euro a famiglia: Vendite al via domani in 16 regioni - ilmetropolitan : ???? #Saldi: #Fismo #Confesercenti-#SWG, vendite di fine stagione al via domani in 16 regioni, un italiano su due pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Saldi Fismo Saldi: Fismo confesercenti - swg,spesa 285 euro a famiglia ...emerge dal consueto sondaggio sulle vendite di fine stagione estive condotto da SWG per Fismo, l'... Consumatori che mostrano un alto gradimento dell'evento: per il 48% i saldi sono un'occasione per i ...

Sabato al via i saldi estivi. Fismo Confesercenti Modena: "Speriamo in una boccata d'ossigeno" ... un impatto devastante " sottolinea Roberta Simoni, Presidente FISMO, Federazione Italiana Settore ... Roberta Simoni auspica che "i saldi possano offrire una boccata di ossigeno per gli operatori del ...

Saldi: Fismo confesercenti-swg,spesa 285 euro a famiglia ANSA Nuova Europa Saldi: Fismo confesercenti-swg,spesa 285 euro a famiglia Saldi estivi in partenza in quasi tutta Italia. Dopo l'avvio anticipato della Sicilia, sabato 3 luglio le vendite di fine stagione estive prenderanno il via in altre 16 regioni italiane. (ANSA) ...

Saldi estivi, domani si parte "Saranno una boccata d’ossigeno" Anche a Modena domani cominciano i saldi estivi che proseguiranno per 60 giorni. Non esiste obbligo di comunicazione preventiva al Comune di competenza, ma, come sempre, i capi dovranno riportare indi ...

...emerge dal consueto sondaggio sulle vendite di fine stagione estive condotto da SWG per, l'... Consumatori che mostrano un alto gradimento dell'evento: per il 48% isono un'occasione per i ...... un impatto devastante " sottolinea Roberta Simoni, Presidente, Federazione Italiana Settore ... Roberta Simoni auspica che "ipossano offrire una boccata di ossigeno per gli operatori del ...Saldi estivi in partenza in quasi tutta Italia. Dopo l'avvio anticipato della Sicilia, sabato 3 luglio le vendite di fine stagione estive prenderanno il via in altre 16 regioni italiane. (ANSA) ...Anche a Modena domani cominciano i saldi estivi che proseguiranno per 60 giorni. Non esiste obbligo di comunicazione preventiva al Comune di competenza, ma, come sempre, i capi dovranno riportare indi ...