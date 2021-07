Roma, oggi arriva Mourinho: chiesto un permesso speciale all’ASL (Di venerdì 2 luglio 2021) arriva oggi a Roma José Mourinho per cominciare la sua avventura sulla panchina giallorossa, ma dovrà osservare cinque giorni di quarantena Dopo l’ufficialità arrivata nel mese di maggio, oggi José Mourinho avrà il suo primo assaggio di Roma sbarcando nella Capitale. Lo Special One, però, arrivando dall’estero dovrà osservare un periodo di quarantena obbligatoria di 5 giorni. L’allenatore sarà così confinato a Trigoria fino al 7 luglio. Come riportato da La Repubblica, la Roma aveva chiesto ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021)Joséper cominciare la sua avventura sulla panchina giallorossa, ma dovrà osservare cinque giorni di quarantena Dopo l’ufficialitàta nel mese di maggio,Joséavrà il suo primo assaggio disbarcando nella Capitale. Lo Special One, però,ndo dall’estero dovrà osservare un periodo di quarantena obbligatoria di 5 giorni. L’allenatore sarà così confinato a Trigoria fino al 7 luglio. Come riportato da La Repubblica, laaveva...

