(Di venerdì 2 luglio 2021) “Il governo gode della fiducia di tutti noi. La narrazione di un Pd a disagio connasce da ambienti che non vogliono unaautonoma capace di farle sue, come è accaduto sui licenziamenti”. Lo afferma a Repubblica il vicesegretario del Partito Democratico Peppe, secondo cui l’idea che Salvini sia stato più abile del Pd nel presentarsi come pilastro del governo”è un’idea smentita dai fatti, tanto che da quando è al governo la Lega continua a perdere consenso. Dopo Trump si è aperta una fase nuova nei rapporti euro-atlantici e ...

Advertising

MaricaGusmitta : RT @HuffPostItalia: Provenzano: 'Noi con Draghi, chi dice il contrario non vuole una sinistra che fa valere le sue ragioni' - HuffPostItalia : Provenzano: 'Noi con Draghi, chi dice il contrario non vuole una sinistra che fa valere le sue ragioni' - BimbePeppe : @claudiocerasa ed i cambiamenti climatici. ?????? Il direttore del “migliore” giornale della #destra italiana. E noi… - LordJimPatusan : @JacopoAttanasio Carfagna, Provenzano, questo qui. Povero sud. Messo peggio di noi con i leghisti, che è tutto dire. - AndreaNickBosio : @JStraccini @ilfoglio_it @carusocarmelo Un pericolosissimo estremista, Provenzano. Più moderato di Monti e Draghi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Provenzano Noi

la Repubblica

Sul ddl Zan e le accuse di aver pensato in questi anni troppo ai diritti civili e poco al lavoro,dice di rifiutare 'alla radice questa contrapposizione tra diritti civili e sociali....... "Il fatto che non ci siano più Arcuri, Bonafede, Costa, Boccia,e che al loro posto ci ... Poi siamo arrivatie abbiamo fatto le Unioni Civili", dice. "Perché per fare passi avanti sui ...Per il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, lo scontro tra Grillo e Conte e la frattura nei 5 Stelle “è tutta colpa – o forse direi ...“Il governo gode della fiducia di tutti noi. La narrazione di un Pd a disagio con Draghi nasce da ambienti che non vogliono una sinistra autonoma capace di far valere le sue ragioni, come è accaduto s ...