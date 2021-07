Perù-Paraguay, Lapadula in gol: doppietta e 2-1 (VIDEO) (Di venerdì 2 luglio 2021) C’è un po’ d’Italia in Copa America, più precisamente nel corso di Perù-Uruguay, primo quarto di finale del torneo continentale. E c’è un po’ di Italia che segna: si tratta di Gianluca Lapadula, che trova il modo di siglare la seconda rete del suo torneo. L’attaccante del Benevento si è fatto trovare pronto su cross dalla destra e ha depositato in rete. E poco dopo c’è il 2-1 con doppietta per l’ex Genoa. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) C’è un po’ d’Italia in Copa America, più precisamente nel corso di-Uruguay, primo quarto di finale del torneo continentale. E c’è un po’ di Italia che segna: si tratta di Gianluca, che trova il modo di siglare la seconda rete del suo torneo. L’attaccante del Benevento si è fatto trovare pronto su cross dalla destra e ha depositato in rete. E poco dopo c’è il 2-1 conper l’ex Genoa. SportFace.

MarcoMacagnino5 : Intanto in Perù Paraguay spopola il Milan di Montella: gol di Gustavo Gomez e doppietta di Lapadula.
SuperMargaBros : E segna sempre lui, Gianluca #Lapadula! Perù 2 - 1 Paraguay
COPA AMERICA QUARTER FINAL: GOAL: Peru 2-1 Paraguay. Gianluca Lapadula. 40'

