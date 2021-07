Nello spazio visionario di un ecosistema (Di sabato 3 luglio 2021) Artista associata alla Triennale di Milano fino al ’24, Annamaria Ajmone è una performer magnetica, autrice di un movimento sofisticato nella parcellizzazione minuziosa dell’istante in fluire. Al FOG Performing Arts Festival, fino al 21 luglio in Triennale, ha portato il suo NO RAMA, trio femminile che trasforma lo spazio in un visionario ecosistema. Il pezzo inizia nell’ombra: Ajmone, Marta Capaccioli e Lucrezia Palandri si sussurrano parole alle orecchie, rotolando a terra come un corpo trino dalla mobilità in continuum. Preambolo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 3 luglio 2021) Artista associata alla Triennale di Milano fino al ’24, Annamaria Ajmone è una performer magnetica, autrice di un movimento sofisticato nella parcellizzazione minuziosa dell’istante in fluire. Al FOG Performing Arts Festival, fino al 21 luglio in Triennale, ha portato il suo NO RAMA, trio femminile che trasforma loin un. Il pezzo inizia nell’ombra: Ajmone, Marta Capaccioli e Lucrezia Palandri si sussurrano parole alle orecchie, rotolando a terra come un corpo trino dalla mobilità in continuum. Preambolo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

