«Lo Stato non può tollerare abusi su chi è privato della libertà» (Di venerdì 2 luglio 2021) cloudflare-nginx Luigi Scudella. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) cloudflare-nginx Luigi Scu. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

MatteoRichetti : Il Ministro Cartabia riferirà al Parlamento perché è una donna con un alto senso dello Stato. Chi dovrebbe dare spi… - CottarelliCPI : Il cashback non è mai stato una misura contro l'evasione (era troppo costoso per questo fine). Il cashback era una… - ilriformista : Possibile che Conte davvero non si sia accorto di essere stato in quasi tre anni, esattamente un prestanome? Credev… - GaiaGuasp : @AssiaVonNeumann Quindi sbaglio io a pensare che per non continuare a perdere, bisogna prendere che lo stato invest… - GabRussian : @france_bis @JimmyMcGill70 @DossiCarla Be' in realtà è stato introdotto per semplificare, e non mi sembra una scocc… -