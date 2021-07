Immigrazione | è vero che Germania e Francia hanno accolto più dell’Italia? I dati a confronto

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug –. Nell’ultima relazione annuale sulla situazione dell’asilo nell’Unione Europea (Paesi membri più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), redatto dall’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, si legge che, nel 2020, il 58 per cento delle domande di asilo in Europa sono state respinte durante la decisine di primo grado, mentre sono state il 71 per cento delle domande ad essere respinte in secondo grado o grado superiore. Nel medesimo rapporto, si evidenzia che “sebbene il tasso di rimpatri effettuati nei confronti di cittadini di paesi terzi sia rimasto relativamente basso in molti ...