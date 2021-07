FT sulla Juve: «Covid ha fornito utile copertura per finanziamenti» (Di venerdì 2 luglio 2021) “I calciatori europei si lamentano al minimo scontro in campo. Club come la Juventus non fingono i loro danni finanziari”. Inzia così l’analisi del Financial Times, nella rubrica Lex, sulla situazione in casa bianconera, partendo dall’aumento di capitale da 400 milioni varato nei giorni scorsi. “La pandemia è stata dolorosa per il calcio. Ma la L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 2 luglio 2021) “I calciatori europei si lamentano al minimo scontro in campo. Club come lantus non fingono i loro danni finanziari”. Inzia così l’analisi del Financial Times, nella rubrica Lex,situazione in casa bianconera, partendo dall’aumento di capitale da 400 milioni varato nei giorni scorsi. “La pandemia è stata dolorosa per il calcio. Ma la L'articolo

Advertising

GoalItalia : In settimana nuovo incontro per Locatelli Juve e Sassuolo lavorano sulla formula dell'affare ? [? @romeoagresti] - sportli26181512 : #Finanza #Notizie FT sulla Juve: «Covid ha fornito utile copertura per finanziamenti»: “I calciatori europei si lam… - rrkid98 : @pap1pap Non ho mai capito perché l'inter non abbia puntato sulla costruzione di una squadra U23 come la juve...troppi costi e poca resa? - sonopif : RT @levii________: @MaxNerozzi @Andre89boa Nerozzi dovrebbe vedere i tweet che fa il papà sulla juve - ciccionocera00s : RT @levii________: @MaxNerozzi @Andre89boa Nerozzi dovrebbe vedere i tweet che fa il papà sulla juve -