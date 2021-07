Elicottero Protezione civile si schianta | feriti due vigili del fuoco

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 2 luglio 2021) Undelladi Trento utilizzato per trasporto di materiale e’ caduto poco prima delle 20 a Trento Sud nella zona industriale a poca distanza dal ristorante ‘Il marinaio’. A bordo duedel. Entrambinon sarebbero in pericolo di vita. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto l’che perdeva il controllo. Il pilota avrebbe tentato una manovra di emergenza probabilmente mirando la piazzola d’erba. L’si e’to spezzandosi in due tronconi. Sul posto i carabinieri che ...