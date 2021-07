Covid Calabria | oggi 13 contagi | bollettino 2 luglio

(Di venerdì 2 luglio 2021) Sono 13 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 2. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Secondo quanto reso noto dal dipartimento Tutela della salute della Regione, da ieri sono stati processati 2.033 tamponi e 329 guariti. Gli attualmente positivi sono in calo di 316 unità. Scende anche il numero delle persone in isolamento domiciliare (-309) e quello dei pazienti ricoverati (-7). Stabili le terapie intensive (per un totale di 6). Invariato il totale dei decessi dall’inizio della pandemia di(1.228). L'articolo proviene da ...

Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA. SS. PP. della Regione. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i ...