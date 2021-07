Conte è Conte ma la destra non sta tanto meglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Come dare torto al giornalista del Financial Times che, al termine di un colloquio a piazza Navona con Salvini in versione moderata filo-Draghi, filo Nato, filo-europeista, quasi da uomo dell’establishment si chiede se, rispetto al Salvini delle simpatie per Trump, Putin e allo scetticismo sull’Euro, sia cambiata davvero la persona o solo il “costume” che indossa. La conferma del dubbio, che lascia propendere per la seconda risposta, arriva con la firma del manifesto dei sovranisti europei assieme alla Le Pen, Orban, Kaczynski, la Meloni e il leader spagnolo di Vox “contro l’ideologia tecnocratica di Bruxelles”. Non c’è l’uscita dall’euro, e questa non è una novità, ma il manifesto è un ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021) Come dare torto al giornalista del Financial Times che, al termine di un colloquio a piazza Navona con Salvini in versione moderata filo-Draghi, filo Nato, filo-europeista, quasi da uomo dell’establishment si chiede se, rispetto al Salvini delle simpatie per Trump, Putin e allo scetticismo sull’Euro, sia cambiata davvero la persona o solo il “costume” che indossa. La conferma del dubbio, che lascia propendere per la seconda risposta, arriva con la firma del manifesto dei sovranisti europei assieme alla Le Pen, Orban, Kaczynski, la Meloni e il leader spagnolo di Vox “contro l’ideologia tecnocratica di Bruxelles”. Non c’è l’uscita dall’euro, e questa non è una novità, ma il manifesto è un ...

