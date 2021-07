“Ci hai fatto ridere così tanto e ora sei volata via”. Il triste annuncio poco fa, è morta a soli 47 anni (Di venerdì 2 luglio 2021) Il web è in lutto. Purtroppo la famosa tiktoker ci ha lasciati. La donna, originaria di Napoli aveva conquistato il web grazie ai suoi video simpatici: tra balletti e travestimenti era in grado di creare il giusto mix tra autoironia e, perchè no, anche un pizzico di trash. I suoi filmati avevano avuto una grande diffusione soprattutto in Campania e le avevano dato grande visibilità. La tiktoker del Rione Salicelle di Afragola, è stata male nei giorni scorsi: era ricoverata in ospedale già da due giorni quando ha avuto un malore improvviso. I medici hanno provato di tutto, ma non c’è stato nulla da fare: Margot è deceduta. La famosa tiktoker è deceduta, web in lutto Margot ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 2 luglio 2021) Il web è in lutto. Purtroppo la famosa tiktoker ci ha lasciati. La donna, originaria di Napoli aveva conquistato il web grazie ai suoi video simpatici: tra balletti e travestimenti era in grado di creare il giusto mix tra autoironia e, perchè no, anche un pizzico di trash. I suoi filmati avevano avuto una grande diffusione soprattutto in Campania e le avevano dato grande visibilità. La tiktoker del Rione Salicelle di Afragola, è stata male nei giorni scorsi: era ricoverata in ospedale già da due giorni quando ha avuto un malore improvviso. I medici hanno provato di tutto, ma non c’è stato nulla da fare: Margot è deceduta. La famosa tiktoker è deceduta, web in lutto Margot ...

