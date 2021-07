Carditello Festival, la Reggia rinasce con la grande musica e i voli in mongolfiera (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Una grande festa popolare per celebrare la rinascita della Reggia di Carditello – capace di resistere alle ferite del tempo e della criminalità organizzata – con voli in mongolfiera, degustazioni di prodotti tipici e il concerto dei Coma Cose che domani, sabato 3 luglio, aprirà il Carditello Festival 2021. È un inno alla bellezza e ai sapori della Campania Felix quello che, dal 3 luglio al 29 agosto, ispirerà la II edizione della rassegna musicale organizzata nel suggestivo ippodromo della Reggia ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Unafesta popolare per celebrare la rinascita delladi– capace di resistere alle ferite del tempo e della criminalità organizzata – conin, degustazioni di prodotti tipici e il concerto dei Coma Cose che domani, sabato 3 luglio, aprirà il2021. È un inno alla bellezza e ai sapori della Campania Felix quello che, dal 3 luglio al 29 agosto, ispirerà la II edizione della rassegnale organizzata nel suggestivo ippodromo della...

