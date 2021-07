Calcio | Inter | a Marotta il leone d' oro per meriti professionali

(Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug.- (Adnkronos) - Prestigioso riconoscimento per Giuseppe, Ceo Sport dell'. Nella giornata di oggi, presso lo storico Palazzo della Regione del Veneto a Venezia, gli è stato infatti conferito ild'Oro per. Alla presenza del Presidente Onorario ed'Oro per la Pace, sen. Mario Baccini, e del Presidente del Comitato dell'Ordine deld'Oro, dott. Sileno Candelaresi,è stato premiato con il simbolo storico della Mostranazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Dal 2019 ...

L'ad dell', Giuseppe Marotta, ha ricevuto oggi a Venezia il Leone d'Oro per meriti professionali. Il ...premio è per me un grande orgoglio e penso che vada a riconoscere il mio impegno nel......appunto svincolato da ieri ed ancora impegnato come capitano della Nazionale Italiana didel ... E un nome clamoroso sarebbe quello di Marcelo Brozovic , centrocampista croato dell'che ...Dopo aver giocato l’ultima stagione con la maglia della Florentia San Gimignano, Luisa Pugnali (classe 1994) lascia il calcio. La giocatrice ha fatto la storia del calcio femminile, iniziando la sua l ...Roma, 2 lug.- (Adnkronos) - Prestigioso riconoscimento per Giuseppe Marotta, Ceo Sport dell'Inter. Nella giornata di oggi, presso lo storico Palazzo ...