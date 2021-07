Advertising

GazzettadAsti : Asti, il Borgo San Pietro inaugura la sua nuova sede - GazzettadAsti : Asti, tre giorni con la Sagra del Borgo - StampaAsti : La poesia di Enrico Bonino e l’arte di Concetto Fusillo aprono l’estate nel borgo di Mombaldone - StampaAsti : Ora svetta la “Pancapriglio” nel borgo di Mamma Margherita - desti_paradiso : Durante la puntata #14 avevamo citato un po’ di squadre che erano riuscite ad ottenere la promozione in Serie D (gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Asti Borgo

Gazzetta D'Asti

"L'indirizzo è nuovo, sono nuovi gli ambienti, ma la nostra porta è sempre aperta a tutti gli astigiani, e non solo", hanno affermato i membri del Comitato PalioSan Pietro. Per info e ...Domenica, dalle 11,30 al tramonto, i commercianti delesporranno la loro merce applicando anche sconti promozionali. In corso Dante sarà dato spazio all'artigianato, in corso Alfieri a un'area ...Nuova sede per il Borgo San Pietro. Domani, sabato 3 luglio il comitato rossoverde aprirà al pubblico le porte del nuovo spazio di via Nevizzano 14 con ...Dopo un anno di sospensione, torna la Sagra del Borgo a vivacizzare parte di corso Alfieri e corso Dante. Oggi, venerdì 2 luglio, e domani, la ...