Ascolti tv prima serata giovedì 1 luglio 2021 (Di venerdì 2 luglio 2021) Quali sono stati gli Ascolti tv di giovedì 1 luglio? Lo vediamo insieme, prendendo come punto di riferimento sia i canali Rai che quelli Mediaset. Per quanto concerne Rai 1 la replica di Doc Nelle tue mani, ha registrato circa 2.446.000 spettatori pari al 12.68% di share. Invece su Rai 2 la serie tv Squadra Speciale Cobra 11, con i nuovi episodi ha totalizzato 1.077.000 spettatori pari al 5.45% di share. Per Rai 3: Le Ragazze, il programma culturale dedicato alle donne del nostro Paese ha incuriosito 986.000 spettatori pari ad uno share del 5.45%. Per i canali Mediaset invece, Rete 4 con il programma di attualità Dritto e rovescio, ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 2 luglio 2021) Quali sono stati glitv di? Lo vediamo insieme, prendendo come punto di riferimento sia i canali Rai che quelli Mediaset. Per quanto concerne Rai 1 la replica di Doc Nelle tue mani, ha registrato circa 2.446.000 spettatori pari al 12.68% di share. Invece su Rai 2 la serie tv Squadra Speciale Cobra 11, con i nuovi episodi ha totalizzato 1.077.000 spettatori pari al 5.45% di share. Per Rai 3: Le Ragazze, il programma culturale dedicato alle donne del nostro Paese ha incuriosito 986.000 spettatori pari ad uno share del 5.45%. Per i canali Mediaset invece, Rete 4 con il programma di attualità Dritto e rovescio, ...

Advertising

adrianobusolin : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #1luglio. In prima serata l'ultima puntata stagionale di Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio triplica la cop… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 1 Luglio #EstateInDiretta ha conquistato nel penultimo programma della settimana; 1.191.00… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 1 Luglio La seconda puntata della replica della prima stagione di #DocNelleTueMani ha appas… - Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di giovedì 1 luglio In ???? la super vincita a Passaparo… - VigilanzaT : #AscoltiTv #1luglio. In prima serata l'ultima puntata stagionale di Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio triplic… -