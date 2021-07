Ascolti tv | Doc-Nelle tue mani in replica vince con il 12 | 68%

Advertising

ReTwitStorm_ita : #Ascolti TV | Giovedì 1 #Luglio 2021. #Serata #Moscia: Doc #Vince con il 13.4%, #Viaggio nella Grande Bellezza 10.3… - Teleblogmag : Sempre #doc al top degli #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per essere sempre aggiornato… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 1 luglio 2021: Luca Argentero molto meglio di Padre Pio. Doc – Nelle tue mani 13,5%, Viaggio nella grand… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 1 luglio 2021: Luca Argentero molto meglio di Padre Pio. Doc – Nelle tue mani 13,5%, Viaggio nella grand… - MondoTV241 : Ascolti TV di giovedì 1 luglio 2021: Doc ha la meglio sul Viaggio nella Grande Bellezza, bene Dritto e Rovescio… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Doc

... 'Un campione del mondo 2006 a Twitch dire Europei' Il popolarissimo e storico trio (milanese) ... I dati sia degliche dei contatti (interazioni in primis) sono considerevoli e, in questa ...Questa che segue la graduatoria in ordine di. Vince- Nelle tue mani, in replica su Rai1, Bocci risale sopra il 10% su Canale 5 con Padre Pio, Del Debbio saluta col 7,7%, Parenzo/De ...La serata televisiva di ieri 1° luglio è stata vinta, in termini di ascolti, da Doc-Nelle tue mani. Nonostante si tratti delle repliche della prima stagione, il medical drama nostrano con Luca ...Rai1, Doc. Nelle tue mani: 2.446.000 spettatori (share 12,68%) il primo episodio e 2.122.000 spettatori (share 14,33%) il secondo episodio. Canale 5, Viaggio nella grande bellezza ...