Wimbledon 2021 | Federer stende Gasquet in tre set e approda al terzo turno

Roger Federer sconfigge in tre set 7-6(1) 6-1 6-4 il francese Richard Gasquet nel match valevole per il secondo turno del torneo di Wimbledon 2021 e stacca il pass per il round successivo, dove affronterà il britannico Cameron Norrie. IL TABELLONE IL MONTEPREMI RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Lo svizzero, a dispetto di quanto mostrato all'esordio contro Adrian Mannarino, ha un buon approccio alla partita, tanto da ritagliarsi subito la prima palla break, che viene prontamente cancellata dal rivale. Quest'ultimo nel game successivo ha a propria disposizione ben tre palle break, ma l'ex numero uno del mondo riesce ...

