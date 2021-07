Ufficiale | il Genoa prende l’attaccante polacco Aleksander Buksa

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 1 luglio 2021) Ilha ufficializzato l’acquisto del. Ecco il comunicato: “IlCricket and Football Club annuncia di aver ingaggiato, 18 anni, tesserato fino al 30 giugno 2021 per il Wisla Krakov Spolka Akcyjna. Nato a Cracovia il 15 gennaio 2003,ha già vestito le maglie delle rappresentative polacche Under 15, Under 16, Under 17 e Under 19. In tre stagioni ha collezionato 38 presenze in Ekstraklasa e ...