Tragedia in pieno centro ad Avellino, 67enne trovata morta in casa (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Tragedia in pieno centro ad Avellino. Una donna di 67 anni di origine ucraina, è stata ritrovata priva di vita all'interno della sua abitazione di Rione Parco. La donna, sposata e badante di mestiere, era presente soltanto un cagnolino nel momento in cui era in casa. Sul posto gli agenti delle volanti della Questura di Avellino stanno indagando per risalire alle cause che hanno portato al decesso della sfortunata donna. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

