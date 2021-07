Temptation Island | il primo spoiler choc ' Ecco che fine hanno fatto Tommaso e Valentina'

Advertising

QuiMediaset_it : Esordio vincente per #TemptationIsland leader della serata:3.194.000 spettatori e il 21% di share (25.2% share comm… - infoitcultura : Temptation Island, ascolti prima puntata: Filippo Bisciglia supera il 20% - infoitcultura : Nella seconda puntata di Temptation Island Tommaso sembra tradire Valentina : le anticipazioni - infoitcultura : Tommaso di Temptation Island: chi è il 21enne geloso della sua fidanzata più grande di lui, Valentina - infoitcultura : Per quale squadra tifa Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Si sono rivolti aper la gelosia eccessiva di Tommaso. Ieri sera, il ragazzo è andato su tutte le furie solo per aver visto in un video la fidanzata in bikini. I fan si sono divisi ...Ursula Bennardo (ex volto di) è intervenuta sui social dicendo la sua sulla coppia formata da Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti , commentando in maniera molto sgradevole. Ex di: "...Guendalina Tavassi è intervenuta contro uno dei protagonisti di Temptation Island 2021: l'ex gieffina ha detto che Tommaso Eletti l'ha insultata per un anno con messaggi privati sui social.L'ex volto di Temptation, Ursula, si è scagliata contro la coppia dell'edizione 2021: secondo Ursula Bennardo, 19 anni di differenza sono troppi ...