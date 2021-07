' Temptation Island' al via tra gelosie | pianti e scatti d' ira

(Di giovedì 1 luglio 2021) L'impatto con '' è stato forte per le sei coppie, che dopo essersi separate hanno sbirciato i movimenti dei rispettivi compagni con i single e le single. A Tommaso non è andata giù la ...

La prima puntata dici ha tenuto con il fiato sospeso, permettendoci di conoscere meglio le dinamiche delle coppie del reality show condotto da Filippo Bisciglia . Durante il primo falò , Floriana ha ...Ieri sera è andata in onda la prima puntata di2021 e in queste ore sui social non si parla d'altro. Il programma ha ormai un largo seguito di fan che ogni anno segue con passione le vicende delle coppie in gara. Nella prima ...Temptation Island, tensioni tra Tommaso e Valentina nella prima puntata. Lui non approva il comportamento della compagna ...Polemica su Temptation Island: Deianira Marzano scopre che Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti non hanno foto insieme su Facebook ...