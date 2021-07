Temptation island 2021, Ste e Claudia in crisi: lui dà di matto nel villaggio (Di giovedì 1 luglio 2021) Ha ufficialmente aperto i battenti Temptation island 2021, nella cui prima puntata il fidanzato Ste è diventato protagonista di una sfuriata ai danni del villaggio delle tentatrici, una volta finito in preda alla gelosia provata verso Claudia. Il che è accaduto a poche ore dal loro ultimo saluto, prima del via al loro viaggio nei sentimenti made in Sardegna. Le immagini del momento shock vissuto dal giovane sono diventate in poco tempo virali nel web, destando tra le reazioni più disparate degli internauti. Ma cosa avrà scatenato l’ira di Ste? E soprattutto quali sono i motivi per cui i due fidanzati ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 1 luglio 2021) Ha ufficialmente aperto i battenti, nella cui prima puntata il fidanzato Ste è diventato protagonista di una sfuriata ai danni deldelle tentatrici, una volta finito in preda alla gelosia provata verso. Il che è accaduto a poche ore dal loro ultimo saluto, prima del via al loro viaggio nei sentimenti made in Sardegna. Le immagini del momento shock vissuto dal giovane sono diventate in poco tempo virali nel web, destando tra le reazioni più disparate degli internauti. Ma cosa avrà scatenato l’ira di Ste? E soprattutto quali sono i motivi per cui i due fidanzati ...

Advertising

goodthingsh : RT @stanga_mattia: Chi si iscrive a temptation island con me ? Poi ci tradiamo a vicenda facendoci tutti i tentatori e le tentatrici daiiii… - lilxicy : non è estate senza temptation island ?? ?? - sangiovstyle : @SIMPFORDAMVICTE DI OVVIO LA MIA AMICHETTA DI TEMPTATION ISLAND - ____alessi___ : RT @FredMosby_: Questo è il periodo dell'anno in cui Rihanna guarda con stupore l'estratto del suo conto e dice: oh, right, italian Temptat… - labiondinaaa : ma sono stata iscritta a temptation island? emori che cabbo fai -