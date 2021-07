Tale e Quale Show, Panariello e Salemme lasciano la giuria: arrivano Malgioglio, Orietta Berti o Pupo? (Di giovedì 1 luglio 2021) Grandi novità a Tale e Quale Show: pare, infatti, che la giuria perderà Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, i quali verranno sostituiti da due nomi d’eccezione. Chi prenderà il loro posto? Al momento, si fanno i nomi di Malgioglio, Orietta Berti e Pupo, ma non sono i soli. Leggi anche: Stefania Orlando a Tale e... Leggi su donnapop (Di giovedì 1 luglio 2021) Grandi novità a: pare, infatti, che laperderà Giorgioe Vincenzo, i quali verranno sostituiti da due nomi d’eccezione. Chi prenderà il loro posto? Al momento, si fanno i nomi di, ma non sono i soli. Leggi anche: Stefania Orlando ae...

Advertising

LLeo2021 : #PRELEMI Aspettando il 17 settembre Rai1 'tale e quale show' col nostro Pedro..?????????? - emilianogriff78 : Quindi il povero deve essere moralmente responsabile dei suoi consumi, mentre chi i soldi li ha li può spendere in… - tranviadeseo : Qui lo dico: chapeau per la scelta coraggiosa e aver preferito Tale e Quale per rimettersi in gioco. - Stefycr7 : RT @Rinocb9: Il primo giurato di tale e quale scow e sicuro Loretta goggi invece questi sono i nomi che potrebbero fare i giudici #prelemi… - terminologia : @lb_rhiannon2007 @EEvienia anche secondo me i francesi l'hanno preso dall'italiano, locuzione usata tale e quale in varie lingue -