Stop all’ordine del giorno sull’ospedale di S. Giovanni Bianco: delusione in Val Brembana (Di giovedì 1 luglio 2021) Un impegno della Giunta regionale per il ripristino dei servizi obbligatori all’ospedale di San Giovanni Bianco. Questa la richiesta presentata dal consigliere regionale Jacopo Scandella durante il consiglio regionale di martedì 29 giugno: un ordine del giorno da inserire all’interno della Risoluzione in favore dei territori montani. Ordine del giorno non approvato, però, dai consiglieri regionali: un esito che ha sollevato più di un malumore in Val Brembana. “Stiamo facendo tutto il possibile per cercare di riportare e mantenere servizi sanitari in Val Brembana, specialmente presso ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 1 luglio 2021) Un impegno della Giunta regionale per il ripristino dei servizi obbligatori all’ospedale di San. Questa la richiesta presentata dal consigliere regionale Jacopo Scandella durante il consiglio regionale di martedì 29 giugno: un ordine delda inserire all’interno della Risoluzione in favore dei territori montani. Ordine delnon approvato, però, dai consiglieri regionali: un esito che ha sollevato più di un malumore in Val. “Stiamo facendo tutto il possibile per cercare di riportare e mantenere servizi sanitari in Val, specialmente presso ...

