Spider-Man: Miles Morales per PS5 migliora radicalmente il ray-tracing col nuovo update (Di giovedì 1 luglio 2021) La modalità Performance RT è stata aggiunta in un aggiornamento a Spider-Man: Miles Morales a dicembre ed è descritta come "una versione alternativa della modalità Performance a 60 fotogrammi al secondo, che aggiunge il ray-tracing regolando la risoluzione della scena, la qualità del riflesso e la densità dei pedoni". Ora, il titolo di Insomniac Games ha ricevuto un nuovissimo aggiornamento che migliora notevolmente il ray-tracing. La versione 1.10 è il primo aggiornamento del gioco in tre mesi. L'aggiornamento precedente, la versione 1.09, ha aggiunto l'Advanced Tech Suit e ha aggiunto la ...

